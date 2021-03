Sanremo: provvedimenti in vigore da lunedì, il Sindaco Biancheri fa chiarezza sulle restrizioni e invoca un grande sforzo collettivo

“Sono molte le chiamate che da ieri sera continuo a ricevere da parte di commercianti e cittadini che non hanno ben compreso i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore da lunedì e che giustamente mi chiedono chiarimenti. Provo a far chiarezza nel quadro delle nuove decisioni nazionali e regionali, considerata anche la differenziazione tra distretti sanitari che è stata fatta”. Ad intervenire tramite un post su facebook è il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che spiega: “Dopo l'aggiornamento di ieri tra la Regione Liguria e il Ministero della Salute, è stata emessa un'ordinanza che prevede il rientro in fascia gialla anche per il nostro territorio, benché rimanga in vigore l'ordinanza regionale di chiusura scuole fino al 7 marzo, determinata dall'alto numero di casi riscontrati nelle scuole nelle ultime due settimane e dal crescente tasso di incidenza del virus in età scolastica, e il divieto di spostamenti da e per il distretto ventimigliese, fatti salvi motivi di lavoro o salute. Confermo dunque che da lunedì bar e ristoranti potranno riaprire con le modalità, gli orari e gli obblighi consueti della fascia gialla".

"Da ieri sera raccolgo tante voci di commercianti che erano in una situazione disperata, con ristori di cui da tempo non si vede nemmeno l'ombra. Per il nostro tessuto commerciale è dunque una notizia indubbiamente molto importante. Dobbiamo però essere molto realisti: benché Regione e Ministero abbiano decretato il rientro in fascia gialla, la circolazione del virus sul territorio rimane alta. Da fine novembre, quando istituirono il sistema dei colori per le restrizioni, abbiamo sempre fatto un saliscendi tra restrizioni: due settimane gialle, due arancioni, due gialle, due arancioni. Servirà un grande sforzo collettivo per provare a rimanere gialli in maniera definitiva. Chiedo a tutti massimo rispetto delle regole, distanziamento, mascherine e cautela anche in ambito privato, come ho già ricordato ieri. La convivenza tra il virus e la necessità di una ripartenza economica è una battaglia che dobbiamo vincere tutti assieme ogni giorno”.