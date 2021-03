Com’è triste Sanremo soltanto un anno dopo: nel cuore della città a poche ore dall’inizio del 71° Festival (Video)

“Com’è triste Sanremo soltanto un anno dopo” si potrebbe cantare, citando l’indimenticato Aznavour. A febbraio 2020 la parola ‘Coronavirus’ rimandava a qualcosa di lontano, sconosciuto ma ancora relegato ad angoli del mondo che sembravano non doversi mai incrociare con il nostro quotidiano.

Oggi, marzo 2021, Sanremo si presenta spoglia al via del 71° Festival, l’evento che ogni anno la accende e la rende il centro mediatico d’Italia. Si dice nel mondo degli addetti ai lavori che in quella settimana tutto succede a Sanremo: manifestazioni, proteste, scandali, polemiche, intrecci di ogni genere. Quest’anno nulla di tutto questo. Solo una città ferma che ospiterà le cinque serate di uno show che deve andare avanti anche per ragioni che vanno ben al di là del solo spettacolo.

Poche ore dall’inizio del 71° Festival abbiamo fatto tappa nei luoghi simbolo del centro per mostrare una Sanremo festivaliera come mai l’abbiamo vista e come, speriamo, mai la rivedremo.