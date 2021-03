Sanremo: un arresto e due indagati nei controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio

Due indagati ed un arresto è il bilancio di una serie di controlli straordinari effettuati nella settimana appena trascorsa dal Commissariato di Sanremo con il supporto di 6 equipaggi di Reparti Prevenzione Crimine aggregati in occasione del Festival di Sanremo. Complessivamente sono stati controllate circa 1120 persone e 500 veicoli.

In particolare, nel pomeriggio del 23 febbraio, è stato tratto in arresto D.M.R, sanremese di sessantacinque anni. Lo stesso doveva scontare 3 anni e 9 mesi di carcere, secondo quanto disposto dal Tribunale di Imperia come cumulo di diverse precedenti condanne per reati contro il patrimonio.

Nell’ambito dei controlli a giovani presso ‘Pian di Nave’ è stato rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria un italiano di 60 anni, responsabile di un furto avvenuto a Torino il mese scorso.

A seguito di segnalazione da parte di alcuni vicini, che avevano notato presso l’abitazione di un giovane di venti anni degli strani movimenti, gli uomini della Sezione Investigativa hanno perquisito il domicilio dello stesso ritrovando un quantitativo di 21 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, una tenda idroponica, materiale per la coltivazione di stupefacente. Il giovane è stato denunciato per la violazione in materia di stupefacenti.

Nella giornata di ieri, una donna di origini marocchine di 38 anni è stata indagata per il furto di un giubbotto commesso all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino.

Sempre durante i controlli di ieri, sono state elevate tre sanzioni amministrative per violazione in materia di stupefacenti ad un sanremese di 33 anni per il possesso di circa 4 grammi di marjuana ad uno straniero di 23 anni per il possesso di gr 2,65 di hashish ed infine ad un altro sanremese di 31 anni per il possesso di 3,10 gr di hashish. Nello stesso pomeriggio, inoltre, occultato in un anfratto del centro storico cittadino, è stata ritrovata della sostanza stupefacente tipo hashish pari a gr 2,70.

I controlli straordinari del territorio continueranno, con ulteriori unità del Reparto Prevenzione Crimine, durante tutta la prossima settimana.