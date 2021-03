Nizza: iniziato ieri il lockdown, molti residenti sono fuggiti nel Var e oggi a La Tourbie non si passa

Lunghe code, ieri pomeriggio prima delle 18 a Nizza, per i residenti del capoluogo delle Alpi Marittime, in modo da evitare il lockdown, deciso dalla prefettura per il fine settimana. Tutti diretti verso l’entroterra che, almeno per ora, è stato risparmiato dalle nuove misure.

Macchine a ‘passo d'uomo’ per uscire da Nizza fino al bivio verso Grenoble, per andare nel Var, che non è interessato dalle misure di contenimento. Intanto, da testimonianze dirette di italiani che si sono diretti in Francia, questa mattina i controlli sul territorio francese sono severissimi.

Tra il confine di Ventimiglia e Rocquebrune nessuna pattuglia ma, alla barriera di La Tourbie le verifiche sono severissime. I gendarmi transalpini, per consentire il passaggio chiedono un certificato che attesti la negatività al Covid (con un tampone molecolare) nelle 72 ore precedenti.

Alcuni italiani sono riusciti a passare senza, attestando la loro presenza con documentazione di lavoro. In caso contrario la polizia fa tornare tutti indietro. Il lockdown è iniziato e, a Nizza i francesi non fanno entrare nessuno.