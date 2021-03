Un viaggio nel passato con l'Archivio Storico di Taggia: digitalizzazione chiave per il futuro Polo Culturale (video servizio)

Un progetto, quello per la nascita del polo culturale di Taggia, iniziato nel 2018, attraverso l'impegno di Laura Cane e dell'ufficio cultura. L'archivio storico tabiese ne è la principale espressione , grazie ad un lavoro di ricerca, preservazione e catalogazione della impressionante mole di documenti raccolti. In questi anni si sono aggiunti anche il prezioso lascito di 3mila libri della famiglia Stella, altri volumi e manoscritti. Alcuni sono arrivati in modo fortuito, come quando vennero salvati da un'operatore della Docks Lanterna che aveva trovato gli scritti vicino alla spazzatura. Un lungo cammino quello della valorizzazione dell'archivio storico di Taggia che ha portato nel 2019 alla mostra curata dal Dott. Pirero, con l'esposizione di 17 pergamene inedite databili fra il 1381 e il 1716, selezionate all’interno di un fondo miscellaneo formato da oltre 60 esemplari.

" Il raggiungimento di questo obiettivo farà di Palazzo Lercari un Polo Culturale di rappresentanza per la Liguria e un punto d'interesse storico per l'Italia. - conferma Laura Cane - E' progetto nel quale crediamo fortemente sia io che il sindaco che l'ha sostenuto fin da quando abbiamo iniziato. All'inizio sembrava un progetto irrealizzabile, quando poi è arrivata la mostra nel 2019 è stata un'emozione indescrivibile vedere il lavoro fatto diventare tangibile. Un evento con oltre 3mila visite dove abbiamo parlato della storia del nostro comune esponendo le preziose pergamene che raccontavan o vicende del 1300, 1400 e 1600 e da dove si evince quanto Taggi a fosse un comune molto importante per l'epoca".

"L'abbiamo capito proprio da questi documenti che oggi la Soprintendenza sta scannerizzando per arrivare alla digitalizzazione, in modo che questo patrimonio diventi fruibile non solo per chi conosce Taggia ma anche per chi non la conosce. Quindi permettere anche di far conoscere il nostro comune e la nostra storia anche a chi è di fuori - sottolinea la presidente Laura Cane - Contiamo di riuscire a rendere pubblico questo tesoro per l'estate. Stiamo lavorando tanto. E' faticoso ma darà tante soddisfazioni a Taggia. L'archivio storico di Palazzo Lercari è il cuore di quello che potrà diventare il polo culturale. il nostro tesoro".