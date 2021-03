Sanremo: zone di degrado ai giardini di Villa Ormond, la segnalazione con foto di un lettore

“Buongiorno Direttore,



ma le sembra possibile che in uno dei poche parchi pubblici decenti della nostra città si permettano vandalismi poi mai riparati? A Villa Ormond é sparita la copia della statua della Primavera. In un angolo del parco, una volta un piccolo paradiso, il giardino Giapponese oggi é abbandonato eppure i giardinieri girano quasi tutti i giorni. Da poco il vandalismo idiota e vigliacco lo ha ulteriormente deturpato. Come mai nessuno muove un dito per fermare le deturpazioni e, soprattutto, perché non si provvede a riparare e sistemare?”.