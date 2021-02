Iniziato lo screening di massa anche a Bordighera: questa mattina i primi tamponi volontari (Foto e video)

Dopo Ventimiglia anche Bordighera dà il via allo screening di massa sulla popolazione. Da questa mattina è possibile effettuare il tampone volontario nei pressi della sede Croce Rossa in via Aurelia 66, di fronte all'ospedale Saint Charles.

Il personale sanitario è a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoporsi al test per verificare l'eventuale positività al covid e per avviare successivamente le procedure.

Per il momento, stando a quanto afferma il personale presente e anche in base a quanto abbiamo potuto testimoniare in mattinata, sono ancora pochi i volontari che si sono sottoposti al tampone. Ma si conta che durante la mattinata il numero possa aumentare.