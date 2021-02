Imperia Est-Ventimiglia, Riolfo (Lega) "Cantieri infiniti e forti disagi, esenzione dei pedaggi e sollecitare ultimazione dei lavori"

“Cantieri infiniti, lunghe code e forti disagi non solo nel nodo autostradale di Genova, ma anche nel tratto dell’A10 compreso tra Imperia Est e Ventimiglia. Pertanto, ho depositato un’interrogazione in Regione Liguria con cui chiedo di attivarsi nei confronti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società Autostrada dei Fiori per sollecitare l’ultimazione dei lavori e affinché adottino interventi urgenti per l’esenzione della tariffa del pedaggio tra i caselli di Imperia Est e Ventimiglia".

Lo ha detto oggi il consigliere regionale della Lega, la ventimigliese Mabel Riolfo. "Infatti - prosegue Riolfo - col perdurare dei forti disagi risultano sempre più numerose le istanze provenienti dai cittadini, in particolare lavoratori e studenti, dagli enti locali interessati e dalle varie realtà produttive sul territorio, con richiesta di rapidi interventi per risolvere o quantomeno mitigare l’impatto e il danno economico e sociale derivante da questa grave situazione che si aggiunge a quella dell’emergenza coronavirus”.