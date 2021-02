Taggia: domani la premiazione per il concorso letterario "Ossi di Seppia" sarà trasmessa in streaming

Quest'anno la premiazione del concorso letterario Ossi di Seppia verrà trasmessa in streaming . L'ha annunciato la presidente del consiglio comunale di Taggia, Laura Cane , in vista dell'appuntamento finale di questa 27ª edizione, in programma domani, sabato 27 febbraio, alle 17, a Villa Boselli.

Come ha influito la pandemia sull'atteso appuntamento? "Le restrizioni per il Covid sono molte e all'inizio eravamo un po' sconfortati, però ci tenevamo, soprattutto in un momento come questo a ricreare qualcosa per riportare le persone ad un po' di normalità con un evento tradizionale per la nostra comunità. - spiega Laura Cane - Anche per quanto riguarda la presenza di pubblico durante la cerimonia di premiazione non possiamo superare le 38 persone all'interno della sala di villa Boselli, sempre nel rispetto della normativa Covid. Per questo insieme al sindaco abbiamo pensato che domani tutti potranno vedere e vivere questo momento grazie alla tecnologia: faremo una diretta sulla pagina Facebook del turismo del Comune. Così o da casa oppure passeggiando all'aria aperta, sarà possibile vedere la premiazione di un concorso letterario diventato ormai molto importante e nonostante quanto ci sta accadendo intorno abbiamo voluto fortemente qua, ad Arma, a Villa Boselli".