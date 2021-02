Le note di Sanremo: i cioccolatini alla Lavanda della Riviera dei Fiori al Festival

Si sta diffondendo sempre più nell’ambito alimentare l’utilizzo della Lavanda 'Imperia', una delle specie ideate e promosse dall’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

Il gusto delicato e versatile rendono questa cultivar perfetta in abbinamento con il cioccolato. E così, da una idea in collaborazione con Cna Imperia, nasce il cioccolatino alla Lavanda 'Imperia' che inaugura il cofanetto 'Le note di Sanremo'. Il cioccolatino alla Lavanda Imperia fa parte di una speciale confezione di sette cioccolatini dedicati alla sette note musicali, ideati dal maestro pasticcere, Alessandro Racca di Imperia, e ispirati dai prodotti tipici del Ponente Ligure.

Nello specifico, la pralina rivestita con cioccolato al latte racchiude una ganache al cioccolato bianco infusa con la lavanda Imperia creando una nota floreale particolarmente stuzzicante. Gli altri cioccolatini che fanno parte della confezione sono realizzati con altre tipicità del Ponente Ligure: agrumi (crema agli agrumi dalle note fresche ed aromatiche racchiusa in un guscio al cioccolato fondente 70%), rosmarino (il pralinato al 60% di mandorle e rosmarino crea con il cioccolato fondente un abbinamento intenso e inconfondibile), rosa (Pralina rivestita con cioccolato fondente al 70% racchiude una ganasce profumata con olio essenziale di rosa. Il suo sapore astringente è perfettamente equilibrato alle note amare del cioccolato), olio “EVO” (le note fruttate dell’olio EVO Riviera Ligure di Ponente abbinate al cioccolato fondente 70% conferiscono eleganza e freschezza a questa pralina esclusiva), fior d’arancio (pralina che racchiude una crema morbida dal profumo delicato dei fiori d’arancio) e violetta (pralina rivestita con cioccolato fondente al 70%, racchiude una morbida crema di cioccolato al latte al profumo di violetta dal gusto caldo e delicato).

Durante la settimana del Festival, “Le note di Sanremo” verranno presentate in anteprima alla presenza delle autorità. Per unire ulteriormente le sensazioni gustative a quelle uditive ci si è avvalsi della consulenza del maestro Paolo Paglia di Alba (Cuneo) che attraverso gli studi di psico-acustica ha abbinato ad ogni cioccolatino una delle sette note, per realizzare una vera e propria 'Sinfonia di sapori': DO (lavanda), RE (agrumi), MI (rosmarino), FA (rosa), SOL (olio evo), LA (fior d’arancio), SI (violetta).

Questa è solo l’ultima delle iniziative che legano l’associazione Lavanda della Riviera dei Fiori e Cna Imperia per promuovere i prodotti del Ponente Ligure e la valorizzazione delle professionalità ad esso legate.