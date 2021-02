Valle Argentina: strade pericolose, Di Fazio chiede sopralluogo a Provincia e Regione "Qui, l'economia rischia di non ripartire"

"L'economia non potrà mai ripartire se non si risolve prima il problema legato alle strade". E' l'allarme lanciato da Massimo Di Fazio che ha definito come pericolose, le provinciali che collegano i paesi della valle Argentina alla costa. Il sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea ha scritto al Prefetto Alberto Intini, al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e al presidente della Provincia Domenico Abbo per chiedere entro marzo un sopralluogo atto a verificare lo stato della viabilità in questa zona dell'entroterra.

Secondo quanto spiegato da Di Fazio la situazione è grave e richiede risposte urgenti. Due le questioni messe nero su bianco: da un lato c'è l'annoso problema della pulizia della vegetazione ai lati della provinciale 548 e delle sue arterie interne, dall'altro lato il mancato ripristino della viabilità nei tre punti franati a Montalto Carpasio e Molini di Triora. Sono passati quasi 5 mesi dall'alluvione di inizio ottobre che ha causato i tre crolli della provinciale 548. Dopo il ripristino in urgenza, con la riapertura a senso unico alternato e l'uso di un bypass da Andagna, oggi dalla vallata chiedono risposte in tempi rapidi per tornare alla normalità.

Sulla pulizia delle strade, Di Fazio scrive: "Negli ultimi 6/7 anni la pulizia delle strade provinciali site nel territorio del Comune di Triora e degli altri Comuni appartenenti all'Unione che mi onoro di rappresentare, è stata quasi sempre assicurata da gruppi di volontari organizzati dai Comuni stessi. Il volontariato, che il Comune di Triora sostiene e promuove quale istituto di partecipazione della cittadinanza all'amministrazione dell'ente, oltre a comportare un notevole sforzo amministrativo (creazione dell'albo dei volontari, organizzazione dei corsi di sicurezza e di pronto soccorso, sottoposizione alle visite mediche, copertura assicurativa), laddove impiegato su strade carrozzabili, presenta diversi aspetti di criticità e una grossa assunzione di responsabilità da parte dell'Ente".

"L'utilizzo dei volontari per la pulizia delle strade provinciali aveva un significato, e raccolto l'adesione di molti, quando era stato presentato come una soluzione eccezionale per far fronte ad una situazione di emergenza. - aggiunge - Da troppi anni è diventato ormai uno strumento sistematico utilizzato per lo sfalcio delle strade provinciali e oggi questa prassi non è più accettata dai cittadini. Già nel 2020 non è stato possibile attuare gli interventi di volontariato su tutte le strade provinciali e, di questo passo, si rischia che negli anni a venire la partecipazione dei volontari andrà scemando fino a scomparire".

"La sicurezza e il decoro del nostro entroterra sono certamente assicurati da un'adeguata pulizia delle strade e delle relative scarpate, anche ai fini di prevenzione degli incendi boschivi. Questa situazione che avevo già segnalato con la nota prot. 387 del 6 luglio 2019 a cui non è mai stato dato riscontro, si è aggravata con l'evento meteo eccezionale verificatosi il 2 ottobre 2020 che ha portato su gran parte del ponente ligure, elevatissime quantità di pioggia e venti di straordinaria intensità - prosegue Di Fazio.

"A seguito della violenza della tempesta numerose piante, presenti lungo le strade sia provinciali che comunali, sono state sradicare ed i fusti si sono abbattuti sulle stesse; solo grazie alla collaborazione della struttura di protezione civile, si è provveduto celermente alla rimozione del materiale vegetale ostruttivo delle sedi stradali. Ai bordi delle strade, risulta tuttora una copiosa presenza di piante e siepi che protendono tronchi, rami e fogliame verso la carreggiata, talvolta invadendola, creando ostacolo alla visibilità dei veicoli, alla leggibilità della segnaletica e rappresentando quindi un potenziale pericolo per la circolazione stradale".

"Le frane non sono che una delle criticità presenti sulla provinciale che collega Taggia alle frazioni di Realdo e Verdeggia; basti solo citare la situazione del ponte di Loreto che, in attesa di monitoraggio e intervento di recupero, è interdetto al traffico di tutti i mezzi pesanti. - ricorda il sindaco di Triora - In secondo luogo, ma non meno importante dell'aspetto sicurezza, l'economia del Comune di Triora e di tutti i Comuni della Valle Argentina, è fortemente votata al turismo e la sicurezza stradale e il decoro urbano ne sono imprescindibili strumenti. I comuni della Valle e l'Unione stessa hanno aderito al patto regionale del turismo, sottoscrivendo con la Regione Liguria impegni reciproci volti al miglioramento e allo sviluppo di un settore economico divenuto imprescindibile per i nostri territori".