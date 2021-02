Mendatica: altri 600mila euro per la frazione di Monesi, verrà messo in sicurezza il rio 'Bandita'

Il Comune di Mendatica prosegue nella programmazione degli interventi di ripristino e mitigazione del rischio frana nella frazione Monesi.

Dopo aver ottenuto l'importante finanziamento di 545.000 euro dal Ministero dell'Interno per la progettazione delle opere di messa in sicurezza del versante franato, con il nuovo Decreto del 23 Febbraio scorso è stato ottenuto una nuovo finanziamento dallo Stato di 600.000 euro, finalizzato alla messa in sicurezza e alla regimazione Rio Bandita che nel 2016 aveva contribuito alla riattivazione del movimento franoso.

Tutto questo si aggiunge agli oltre 2.000.000 di euro ottenuti dalla Regione Liguria per la realizzazione della bretella stradale e dei sottoservizi a rete, acquedotti e fognature. Grande soddisfazione del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale che costantemente e con attenzione porta avanti la programmazione delle strategie ed interventi necessari per ripristinare la vivibilità delle abitazioni della frazione.