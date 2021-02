Imperia: dedizione, determinazione e impegno a non fermarsi, 1.400 euro di premio per i dipendenti della Fratelli Carli

Nel terribile 2020 appena trascorso i dipendenti di Fratelli Carli, l’azienda olearia imperiese che dal 1911 vende direttamente ai privati e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si sono prodigati più che mai per continuare il proprio lavoro, assicurando il consueto servizio one to one ai clienti, dalla ricezione degli ordini alla consegna.

Con impegno e dedizione, grazie alle misure subito messe in atto dall’azienda a tutela della sicurezza, nei reparti produttivi e in tutti i luoghi di lavoro, i dipendenti hanno infatti potuto proseguire a lavorare anche quando il Paese si è dovuto fermare. È anche grazie a loro che Fratelli Carli, come sempre, è riuscita a essere vicina ai propri clienti, a garantire loro le forniture abituali di prodotti di prima necessità - come l’olio di oliva ed extra vergine - ma anche di generi di conforto come dolci, sughi, salse e prodotti di gastronomia, che tanto si sono apprezzati nelle difficilissime settimane di lockdown.