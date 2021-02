Bordighera: sopralluogo del sindaco Ingenito al cantiere di villa Regina Margherita, operai impegnati anche il sabato per concludere i lavori del primo trave

Attraverso i social il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, mostra il suo sopralluogo nel cantiere di Villa Regina Margherita.

Continuano gli interventi per la costruzione del muro che vedrà gli operai impegnati anche il sabato per portare a termine l’armatura del primo trave. A tutti gli effetti una complessa e macchinosa opera ingegneristica che permetterà la riapertura in totale sicurezza.