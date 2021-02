Pallavolo: sconfitta interna della Mazzucchelli Under 15 femminile contro l'Ospedaletti

Le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli Under 15 femminie, sono tornate in campo domenica scorsa per disputare la seconda partita di campionato.

Le atlete green di coach Biglieri sono state sconfitte in casa dal San Giovanni Ospedaletti per 3-0 (8/25, 17/25, 21/25). Marco Biglieri, a fine incontro, si è espresso così: “Non sono contento della prestazione delle mie ragazze sotto l’aspetto del gioco timoroso dimostrato in campo. Le giocatrici del San Giovanni Ospedaletti sono più grandi di età e giocano insieme da molto più tempo. Ciò non toglie che la loro è stata un vittoria meritata, complice anche l’atteggiamento delle mie atlete che hanno giocato contratte come se avessero timore della squadra avversaria e paura di sbagliare nelle rigiocate. Questa insicurezza, a sprazzi, si è dimostrata infondata poichè molte volte il mio gruppo è riuscito a controbattere ad azioni sia in difesa che in attacco. Sinceramente avremmo potuto fare molto di più, non ho mai visto la squadra giocare in maniera così indecisa e poco fluida. Nonostante ciò le cose positive ci sono, infatti nell’ultimo set della partita abbiamo reagito bene, mostrando buone fasi di gioco con un atteggiamento più consapevole. Sono sicuro che con impegno e maggior determinazioni miglioreremo sicuramente nel corso del campionato le nostre prestazioni”.

Visto l’ennesimo stop federale, le partite in programma sabato e domenica prossimi saranno recuperate a data da destinarsi. La regolare ripresa delle attività agonistiche vedrà tornare in campo il 6 marzo, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli fuori casa, al Palaroya di Ventimiglia, contro il Bordivolley.