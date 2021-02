Nuoto: nel weekend la Rari Nantes Imperia impegnata nella terza prova Regionale

Sabato 27 e domenica 28 febbraio, alle 'Piscine di Albenga' andrà in scena la Terza Prova Regionale per il nuoto. Scenderà in acqua anche la squadra 'Categoria' della Rari Nantes Imperia, con gli atleti guidati dall'allenatore Davide Dreossi. Le gare verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook 'Piscine di Albenga'.

Ecco gli iscritti alle gare:



Acquarone 100, 200, 400 metri Stile Libero e 100 Rana;

Campi 100, 200 Misti e 100, 200 Delfino;

Carli 100, 200 Stile;

Cifelli 50, 100 Rana e 100, 200 Stile;

Di Marco 100, 200 Rana e 200, 400 Misti;

Sofia El Baraka 50, 100 Stile Libero, 50, 100 Delfino, 100 Misti;

Soraya El Baraka 50, 100, 200 Rana e 200 Misti; Forte 50 Stile Libero, 50 Rana;

Luongo 200, 400, 800 Stile Libero;

Marzorati Chiara 50, 100 Stile Libero, 50, 100 Delfino, 100, 200 Misti;

Marzorati Stefano 50 Rana, 50 Delfino, 100 Misti;

MArzorati AnnaLuce 100, 200 Stile, 100, 200 Rana; Mela 50, 200, 400, 800 Stile Libero;

Spano 100, 200 Stile, 50 Rana;

Rossi 50, 100, 200 Stile;

Rovella 50 Delfino, 50 Dorso, 100 Misti;

Viacava 100, 200, 400 Misti, 200 Dorso.

Gareggeranno per i colori giallorossi anche Vittoria Bergamini 100, 200, 800 Stile e Giulio Ieriti 50 Delfino e 50 Dorso.