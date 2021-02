Vallecrosia: convocato per mercoledì prossimo il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato, per mercoledì prossimo alle 12, il Consiglio comunale di Vallecrosia in seduta straordinaria di prima convocazione, che sarà trasmesso in diretta streaming.

All’ordine del giorno, oltre ad alcuni punti di minore importanza, alcuni ordini del giorno dell’opposizione tra cui: il finanziamento della struttura sportiva ‘Raul Zaccari, l’impegno dell’amministrazione a sostenere pubblicamente il progetto di legge contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.