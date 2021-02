Giorgio Mulè Sottosegretario alla Difesa: Simone Baggioli "Un successo per la nostra provincia"

“Un successo per la nostra Provincia, un risultato sperato, voluto e condiviso da tutte le donne e gli uomini di Forza Italia a Sanremo ed in Provincia di Imperia”.

Interviene in questo modo Simone Baggioli, commissario Provinciale e capogruppo a Sanremo di Forza Italia, sulla nomina dell’On. Mulè. “Un meritato successo di un uomo, Giorgio, che si batte quotidianamente per la nostra terra, i suoi cittadini, le sue attività produttive. Un uomo capace, schietto, in grado di suscitare entusiasmo, al fianco di tutti noi. Giorgio Mulè è il nuovo Sottosegretario alla Difesa, un ruolo molto importante che sarà in grado di portare avanti con entusiasmo e passione”.

“Un in bocca al lupo da parte mia – termina Baggioli - e da tutti i Commissari cittadini, dai nostri Comitati e dalle nostre meravigliose donne di ‘Azzurro Donna’.”