Come trasferire le chat di whatsapp tra telefoni

Negli ultimi anni WhatsApp è diventata una delle applicazioni social più utilizzate per comunicare con i nostri amici, parenti e conoscenti che si trovano in qualsiasi parte del mondo.

In effetti questa app garantisce una messaggistica semplice e affidabile attraverso la quale è possibile inviare anche video, foto, documenti e file di ogni tipo.

Se ho due telefoni come faccio per trasferire le chat da uno all’altro?

Con la tecnologia che avanza e il susseguirsi di tanti nuovi modelli di smartphone, chi di noi non ha due smartphone in casa?

In conseguenza nasce spesso l’esigenza di traferire da un cellulare ad un altro, le numerose chat di WhastApp. D’altronde in caso uno dei due smartphone sia in prossimità di pensionamento forzato o addirittura permuta, si avrà comunque molto più tempo per valutare il nuovo acquisto a seconda delle necessità.

Sia se si dispone di un dispositivo con sistema operativo Android o iOS è possibile trasferire le chat da un cellulare all’altro con l’applicazione Mobiletrans ed è tutto semplice e sbrigativo.

Questa applicazione, quindi funziona sia con Android sia con l’iPhone, evitando qualsiasi scenario indesiderato di perdita di dati.

Innanzitutto, è sempre consigliabile fare il backup di WhatsApp su computer con MobileTrans in quanto può contenere messaggi e file multimediali importanti.

Dopo aver fatto il backup di WhatsApp con MobileTrans, puoi ripristinare i dati WhatsApp sul telefono ogni volta che lo desideri.

Oltre ad essere perfettamente compatibile con migliaia di dispositivi iOS e Android, funziona anche con i telefoni Windows.

Il miglior metodo per trasferire le chat da un cellulare all’altro

Scarica l’applicazione Mobiletrans e procedere con il backup dei dispositivi iOS e Android sul proprio computer e con pochi clic, senza che sia necessario iTunes o iCloud, è anche possibile selezionare il tipo di dati di cui fare il backup su Mac o PC in base alle proprie preferenze.

L’applicazione installata non sovrascriverà mai i propri file di backup.

Dopo aver fatto il backup, il trasferimento delle chat e di tutti gli altri contenuti di WhatsApp su un nuovo telefono ora richiede solo un clic.

Quindi collega il nuovo dispositivo al computer, apri MobileTrans e cliccare su “Trasferimento WhatsApp”.

Per recuperare le chat o i messaggi, è sufficiente ripristinare il backup di WhatsApp sul dispositivo.

Nel momento in cui il telefono sul quale si vogliono trasferire le chat viene collegato al computer, l’applicazione Mobiletrans rileverà subito i dati, quindi cliccare su Avvio per procedere con il trasferimento.