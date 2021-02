Sanremo: ancora una volta la LCIF viene incontro con interventi mirati verso chi ha bisogno di aiuto

In data di ieri, martedì 23 febbraio, il Lions club Sanremo Matutia ha effettuato un nuovo service specificatamente per la Scuola elementare Rubino: il Presidente Gianni Ostanel, accompagnato dalla segretaria MGrazia Tacchi e dalla sottoscritta, ha consegnato al Preside della Scuola Professor Antonio Giusa numerosi buoni per l’acquisto di materiale scolastico ad uso didattico. Tale donazione è stata elargita appositamente ai clubs del Distretto 108ia3 al quale il club Matutia appartiene, dalla Fondazione Internazionale LCIF “The International Association of lions clubs” sempre molto attenta alle esigenze della Scuola per emergenza Covid, ed il club Matutia ha privilegiato tale plesso scolastico ritenuto il più idoneo.

È stata una simpatica cerimonia nel cortile della scuola dove hanno partecipato anche le insegnanti Alessandra Savona, Marta Busanelli e Giuliana Cannarella accompagnate dai bimbi di una classe che ci hanno omaggiato di uno splendido cartellone eseguito dagli alunni corredato da colorati disegni e ringraziamenti per l’omaggio ricevuto.

Il pensiero è stato molto gradito dal Presidente Ostanel che ha a nome del club ha ringraziato il Dirigente Antonio Giusa assicurando che tale “attestato” verrà esposto in visione di tutti i soci nella sede del club.

Maria Luisa Ballestra (lions club Sanremo Matutia)