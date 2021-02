Taggia: sale leggermente il numero di positivi al Coronavirus, il Sindaco raccomanda prudenza

E’ sempre elevato il numero di positivi al Covid-19 a Taggia. Sono infatti 76 ad oggi, uno in più rispetto alla settimana scorsa. La conferma arriva dal Sindaco, Mario Conio, che raccomanda ancora prudenza.

“Vi invito nuovamente a continuare ad avere atteggiamenti responsabili – ha detto il primo cittadino - a prestare la massima attenzione e a non abbassare la guardia visto il perdurare dell'emergenza e la delicatezza della situazione. Vi chiedo di prestare grande attenzione e, come di consueto, vi ricordo l'importanza dei corretti comportamenti da seguire e che sono: utilizzare costantemente le mascherine, gel igienizzanti per le mani ed evitare avvenimenti che possano generare assembramenti”.