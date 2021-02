Taggia: abbassato a 70 km/h il limite di velocità sulla SP 548, nel tratto dei due incidenti mortali del 2020

Quei due incidenti mortali in un così breve lasso di tempo hanno portato il Comune e la Provincia a lavorare insieme per adottare i provvedimenti necessari a limitare i potenziali rischi di quella strada. In poco tempo è stato rivisto l'incrocio che porta all'area commerciale e il Comune ha fatto posizionare due velo ok, utilizzati per controlli a campione, nella lotta contro chi guida oltre i limiti consentiti.