Volley: positivo weekend per il settore femminile della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Un positivo weekend per il settore femminile della Nuova Lega Pallavolo Sanremo impegnato in quattro campionati Fipav: 3 giovanili ed uno regionale.

Sabato 20 novembre è scesa in campo la serie C a Finale Ligure dove è stata sconfitta con un netto 3/0: 25/19 25/12 25/15. La squadra, con ben 7 atlete al debutto in un campionato regionale, ha pagato in inesperienza e subito il gap d'età rispetto all' ottima compagine avversaria.

Ma domenica 21 la Biotech Riviera Under 19, composta da 10 atlete reduci dalla trasferta finalese, ha assaporato la vittoria nel derby con la Zeta Soft Riviera Volley con un buon 3/0 (25/13 25/21 25/16)

Non è stata da meno la squadra Powertool Under 17 che ha superato per 3/0 le “cugine” del San Giovanni Volley Ospedaletti.

Vittoria per 3/0 anche per la San Giovanni Nlp Under 15, squadra che ha assunto tale denominazione proprio per sottolineare la collaborazione tra le due società, opposta nel derby matuziano ad Autoscuole Riunite Sanremesi: punteggio 25/8 25/17 25/21.