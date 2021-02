Incendi di ieri sera a Villa Faraldi e Sanremo: nell'imperiese arriva il Canadair per spegnere definitivamente le fiamme

Dovrebbe arrivare anche un Canadair per spegnere le fiamme divampate ieri (QUI) in una zona impervia sul territorio comunale di Villa Faraldi, nell’entroterra imperiese.

Nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia e i volontari della Protezione Civile. Sono così iniziate le operazioni di spegnimento, difficili soprattutto per il forte vento che imperversava nella zona.

L’incendio è stato tenuto sotto controllo per tutta la notte e, all’alba, è avvenuto il ‘cambio’ degli uomini che continuano a lavorare sul posto. A breve è previsto l’arrivo del velivolo che dovrebbe risolvere il problema con alcuni lanci dall’alto.

Già nella tarda serata di ieri, invece, era stato spento l’incendio (QUI) che ha tenuto in apprensione una vasta zona residenziale nell’immediato entroterra di Sanremo. Il rogo, anche in questo caso, era partito poco prima delle 19 e si era esteso rapidamente tra via Ludovico Ariosto e la zona di San Giacomo. Il forte vento ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento, condotte dai pompieri di Sanremo e dai volontari della Protezione Civile.

Intorno alle 22.30 la situazione era sotto controllo e, comunque, nel corso della notte è rimasto un presidio a controllo del rogo, per evitare che si propagasse nuovamente. Appena fatto giorno è iniziata una ulteriore verifica alla luce del sole.