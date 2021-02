Covid nel Principato di Monaco: 19 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Altri 19 casi di positività al Covid, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a quota 1.904 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria. Si registra anche il decesso di un 90enne positivo al coronavirus, il ventitreesimo dall'inizio dell'emergenza.

Sono 51 le persone ricoverate oggi in ospedale di cui 10 in terapia intensiva. Sono 12 le guarigioni aggiuntive oggi per un numero totale di guariti che si attesta a 1.669. Sono 120 le persone in sorveglianza attiva.