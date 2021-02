Covid a Taggia: il sindaco dispone la chiusura di aree giochi, campi sportivi e centri aggregativi

Nuove chiusure per le aree pubbliche di Taggia. La misura straordinaria sarà adottata in queste ore dal sindaco Mario Conio, attraverso un'ordinanza. Così come avvenuto a novembre, il primo cittadino ha deciso di riproporre restrizioni su tutti quei luoghi che potenzialmente potrebbero portare ad assembramenti.



Verranno chiuse:



- area giochi via Ottimo Anfossi;

- area giochi via Lungo Argentina

- area giochi zona Borghi;

- area giochi viale delle Palme;

- area giochi privata Lungomare;

- campo da basket area darsena;

- campo skate area caserme;

- campo sportivo posto tra edifici scolastici presso piazza IV Novembre;

- centro di aggregazione giovanile presso area caserme;

- Centro ricreativo “Albero Magico” ;

- Servizio innovativo per la prima infanzie “Le Bollicine;

Rispetto a fine 2020, questa volta l'ordinanza di chiusura interesserà non solo i parchi o le aree giochi ma anche i centri ricreativi e di aggregazione. La misura straordinaria e a carattere temporaneo si inserisce nel quadro di nuove restrizioni disposto da Regione Liguria in queste ore, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel ponente ligure, per i distretti socio sanitari 1 e 2.