Ripartono i corsi del settore automotive di CNA Autoriparatori in collaborazione con Fortec

Ritornano i corsi CNA in collaborazione con FORTEC, da anni partner della formazione nel settore automotive. Nuovi temi da affrontare ed un progetto articolato, a nome “PIT STOP, Ripartire formati”: la presentazione dell’offerta formativa si terrà questa sera, martedì 23 febbraio alle ore 20, rigorosamente online.

Nuove sfide che sono già una realtà: la tua impresa è pronta a far fronte ai cambiamenti in atto? Quali sono le competenze necessarie per poter rispondere alle nuove esigenze della tecnologia? Quali aree e funzioni aziendali è necessario potenziare?

I sistemi di diagnosi in collegamento con le case costruttrici, le procedure operative per la gestione dei veicoli ibridi ed elettrici, la formazione manageriale per il futuro delle imprese dell’autoriparazione: queste le tematiche per un progetto che guarda al mercato ed ai cambiamenti che il mondo dell’auto sta affrontando e si rivolge sia alle officine di autoriparazione e centri revisione sia ad autolavaggi e distributori di carburanti.

Per informazioni o per richiedere il link di partecipazione all’incontro di presentazione, contatta subito CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 0184/1916603 – segreteria@im.cna.it