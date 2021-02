Pallavolo maschile. Il Grafiche Amadeo RVS Sanremo si impone 3-0 contro il G.S. Antonio Genova

Il Grafiche Amadeo RVS Sanremo maschile si è imposto ieri 3-0 contro il G.S. Antonio Genova dominando per tutto il match.

Partita ben giocata sia dal punto di vista tecnico che agonistico con parziali di 25-17, 25-16, 25-22 che evidenziano come solo nel terzo set i matuziani abbiano rischiato qualcosa.



“È stata una buona gara che ci permette di evidenziare sia gli aspetti positivi che negativi in alcuni momenti, ottimo l'inserimento del giovane palleggio Pietro Balestrucci, una buona gara per tutto il gruppo” dichiarano dal Grafiche Amadeo RVS Sanremo.

Mercoledì parte la Serie C femminile. Alle 20 al Mercato dei Fiori al Mercato dei Fiori di Sanremo esordio tra la Nuova Lega Sanremo e il Grafiche Amadeo Rvs Sanremo.