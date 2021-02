Imperia: grande successo di partecipazione e vittoria piemontese nella prima 'See Kom' di ciclismo

Si è disputata ieri la prima edizione del ‘See Kom’, manifestazione organizzata dalla ‘Blu di Mare-Circolo Parasio’, in collaborazione con l'ente di promozione sportiva Csain Ciclismo.

L’edizione di ieri, definibile come ‘zero’, è stata un grande successo, con la ‘Rodman Azimut Squadra Corse’ (dal Piemonte) che ha dominato la manifestazione. I corridori potevano scegliere di cimentarsi su tre percorsi decisamente impegnativi e come se non bastasse oggi anche il vento ha messo a dura prova i partecipanti.

Il sodalizio imperiese conferma che, quella di ieri, è la prima di una lunga serie di iniziative cicloturistiche in programma: “Purtroppo l'epidemia ci ha costretto a limitare al minimo i servizi che solitamente forniamo ai nostri concorrenti. Il nuovo software, infatti, permette la gestione della gara in completa autonomia, senza nessun contatto e in tutta comodità. E’ infatti possibile lasciare libero il ciclista di affrontare come meglio crede la prova contro se stesso e virtualmente contro gli altri. Vogliamo cancellare lo stereotipo dell’amatore-professionista che arriva, corre e ritorna di corsa a casa riportando la dimensione del ciclista a quello che è veramente: ovvero un utilizzatore delle nostre strade, rispettoso delle regole e degli altri utenti della strada. Il format consente di potersi fermare presso uno dei bar o ristoranti per un piacevole momento di relax e per riprendersi dagli sforzi patiti”.

Tornando alla cronaca la sfida è stata vinta dalla Rodman Azimut Squadra Corse, capitanata dal presidente Marco Pipino. Secondo classificato il team di casa e organizzatore, il cui presidente, Luca Giordano, è anche il capitano. Ha completato il podio il team ‘Softbike’, con capitano il presidente Rocco Cataldo.

Nelle prossime settimane sarà presentata la nostra prossima sfida, una ‘Randonnee’, prova di durata piuttosto impegnativa con percorsi anche più corti per consentire a tutti coloro che si stanno avvicinando a questa nuova formula di ciclismo di poter partecipare.