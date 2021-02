Automobilismo: nel prossimo weekend tre rally per i piloti della XRT di Sanremo

La XRT Scuderia di Sanremo è pronta ad accendere i motori nel prossimo fine settimana, con la ripartenza ufficiale delle manifestazioni sportive titolate e non. I matuziani, dopo il lungo stop imposto al settore dalla pandemia, torneranno a guidare in tre manifestazioni differenti.



Infatti, è stato definito il coinvolgimento di Kevin Hegyes nel nuovo Gino WRC Team , dal quale avrà a disposizione una Peugeot 208 R2B per affrontare il prossimo Rally del Canavese, in programma a Cuorgnè nelle giornate del 27 e 28 Febbraio 2021. Insieme al pilota sanremese ci sarà Federico Capilli, navigatore esperto e di indubbio valore.



“Finalmente ripartiamo, purtroppo questa pandemia non si vuole fermare, ma siamo fortunati. Grazie al grosso impegno di ACI e degli organizzatori riusciremo comunque a fare ciò che ci piace e ci emoziona. Sarà una stagione particolare, diversa dal solito, ma non ci faremo trovare impreparati. Torno alla Ronde del Canavese con molto piacere, l’ultima volta non andò come previsto, ma siamo fiduciosi e l’importante sarà divertirsi" - commenta così Kevin Hegyes, presidente del sodalizio ligure.



Oltre a loro, figureranno per la XRT Scuderia anche il giovane Davide Briano ed il navigatore Claudio Pistone, pronti a saggiare le doti di una insolita Ford Ka N1. Cento chilometri più in là è pronto a tornare il Rally dei Laghi nella classica cornice del varesino; Dirk Schram ed Antonello Moncada cercheranno la gloria e l’affermazione fra le due ruote motrici dopo le belle pagine scritte nel Mondiale Rally con la partecipazione all’Aci Rally Monza dello scorso dicembre. Nuovamente sulla Renault Clio R3C andranno a misurarsi con prove speciali storiche come Alpe Valganna e Sette Termini, note per i loro tratti tortuosi e viscidi. Parallelamente al Rally dei Laghi si svolgerà anche il Rally Storico ACI Varese dove, fra vecchie glorie vestite da corsa, la XRT Scuderia seguirà da vicino il giovane navigatore torinese Stefano Pistoresi, atteso al debutto con una piccola Opel Corsa Gruppo A recentemente allestita, proprio in Liguria.