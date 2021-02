Yoga, una pratica efficace per l’equilibrio di mente e corpo

Chi lo pratica da tempo, probabilmente, avrà già avuto modo di constatarne i benefici: corpo più tonico e flessibile, sonno più regolare, maggiore equilibrio. Sono soltanto alcuni degli effetti positivi sulla salute ottenuti praticando yoga a detta degli yogi più devoti, ma di numerose ricerche scientifiche condotte sull’argomento. Scopriamo insieme a Fab SMS tutti i buoni motivi per srotolare il tappetino e iniziare subito a praticare yoga in casa!

Aumenta la flessibilità e il tono muscolare

Il miglioramento della flessibilità e della postura sono tra i primi e più evidenti effetti benefici di chi avvicina allo yoga, con ricadute positive sull’agilità e il minor il rischio di infortuni. Esercitare yoga regolarmente, inoltre, favorisce l’aumento della massa muscolare.

Protegge la schiena

Per chi soffre di mal di schiena lo yoga è un aiuto concreto per migliorare la mobilità e l’elasticità della colonna vertebrale, favorendo la decontrazione dei muscoli e prevendo, così, la comparsa del dolore.

Rende più felici

Praticare in modo costante lo yoga e la respirazione yogica è un toccasana per combattere i sintomi di ansia e depressione lieve. Lo yoga aumenta il livello di serotonina, riduce gli ormoni dello stress, migliora l’autostima, l’apprezzamento di se stessi e degli altri.

Riduce il rischio di malattie cardiache

Lo yoga migliora la pressione arteriosa, riduce il colesterolo e contribuisce a tenere il peso sotto controllo: tutti fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. La respirazione, inoltre, migliora l’ossigenazione che induce un abbassamento della pressione sanguigna.

Concilia il sonno

Gli esercizi di rilassamento permettono all’organismo di avvicinarsi con maggiore serenità al momento del riposo. Praticare yoga è molto utile in caso di insonnia e favorisce non solo l’addormentamento, ma anche il sonno profondo.

Rafforza il sistema immunitario

Diverse ricerche sottolineano la correlazione tra pratica dello yoga e la produzione di anticorpi. Un ottimo alleato, dunque, contro i malanni di stagione e non solo.

Disintossica l’organismo

Asana e pratiche di respirazione sono spesso rivolte a massaggiare gli organi interni e a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica. Tali azioni aiutano l’organismo a liberarsi dalle tossine e a purificarlo dall’interno.

Rallenta l’invecchiamento

La respirazione yogica, agendo in modo efficace su mente e corpo, è un vero e proprio elisir di lunga vita. Senza dimenticare che lo yoga rappresenta anche una buona terapia contro l’osteoporosi.

