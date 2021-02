Covid: in provincia di Imperia solo 7 positivi in 24 ore, altri quattro morti all'Ospedale di Sanremo

Colpisce il dato dei nuovi positivi in provincia di Imperia dove nelle ultime 24 ore si è passati da 90 a 7. Un numero in netta controtendenza con quanto registrato in queste settimane sull'andamento del Covid nella riviera dei fiori.

Ospedalizzati: 571 (+1); 56 in terapia intensiva

Asl 1 - 109 (-2); 6 in terapia intensiva

Asl 2 - 81 (0); 9 in terapia intensiva

San Martino - 142 (+5); 23 in terapia intensiva

Galliera - 35 (+1); 1 in terapia intensiva

Gaslini - 1

Asl 3 - Villa Scassi 74 (-1); 4 in terapia intensiva

Asl 4 - Sestri Levante 35 (0); 8 in terapia intensiva

Asl 5 - Sarzana 85 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 5 - Spezia 6