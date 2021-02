Ventimiglia: Fratelli d'Italia conferma a Scullino la volontà di voler proseguire l'Amministrazione insieme

“Quasi tre ore di incontro in cui abbiamo analizzato e ci siamo confrontati con il Sindaco Scullino con grande trasparenza e franchezza”. Interviene in questo modo Paolo Strescino, dirigente regionale per Enti Locali e commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Ventimiglia, al termine dell’incontro di sabato scorso con il primo cittadino, nel quale ha ribadito la volontà di andare avanti nel lavoro amministrativo della città di confine.

“Nell’incontro – prosegue Strescino - alla presenza di Fabio Perri, dirigente provinciale agli Enti Locali, del capogruppo consiliare Ino Isnardi e dell’Assessore Gianni Ascheri, abbiamo ribadito la volontà di essere protagonisti a fianco del Sindaco nelle sfide e nei progetti che riguardano Ventimiglia dal punto di vista amministrativo”.

“Tra i primi – termina Strescino - Fratelli d’Italia e proprio Isnardi e Ascheri, hanno sostenuto la candidatura di Scullino come Sindaco: Ventimiglia può essere considerata un laboratorio per la coalizione di centrodestra”.