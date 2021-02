L'On. Leda Volpi espulsa dal M5S, "Io coerente con i valori fondanti del movimento"

L'On. Leda Volpi è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. La notizia è stata comunicata dalla parlamentare che ha ricevuto una lettera dal capogruppo alla Camera dei pentastellati, Davide Crippa.

La motivazione? Così come per gli altri parlamentari espulsi dal Movimento, il 'No' alla fiducia al governo con premier Mario Draghi. "La motivazione è che, con il mio 'no' alla fiducia al governo Draghi, ho pregiudicato 'l’immagine e l’azione politica del movimento 5 stelle'. In realtà, parliamoci chiaro, sono stata espulsa per essere rimasta coerente con i valori fondanti del movimento stesso" - analizza Leda Volpi.