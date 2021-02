Imperia: stasera in Consiglio comunale nasce il gruppo di ‘Cambiamo con Toti’, capogruppo Davide La Monica

Questa sera durante il Consiglio Comunale di Imperia verrà formalizzata la nascita del nuovo gruppo consiliare di 'Cambiamo con Toti!', all’interno del quale confluiscono oltre a Davide La Monica (Vince Imperia) che sarà il capogruppo, Alessandro Savioli, vicecapogruppo, e Luca Lanteri (Progetto Imperia), Antonello Ranise e Gianfranco Gaggero (Forza Imperia), tutti consiglieri di opposizione.

“Sono molto soddisfatto che anche nel nostro capoluogo di provincia 'Cambiamo con Toti' abbia la propria rappresentanza in Consiglio Comunale - afferma Pino di Meco, coordinatore provinciale del movimento - anche perchè il gruppo neo costituito unisce persone di esperienza e comprovata capacità amministrativa, sono certo che rappresenteranno al meglio la nostra filosofia. Un progetto politico moderato, con obiettivi concreti, che pone al centro i cittadini. Il nostro movimento ha avuto un riscontro più che positivo durante le consultazioni regionali, che hanno visto 'Cambiamo con Toti' essere il primo partito in Regione, con il 22,6% delle preferenze, un risultato eccezionale per un movimento così 'giovane', nella città di Imperia la percentuale ha sfiorato il 27%. Avere un riferimento del nostro movimento anche in Consiglio Comunale è un passaggio fondamentale per i tanti imperiesi che lo hanno votato alle regionali. Anche altri amministratori si stanno avvicinando al progetto di 'Cambiamo con Toti', non escludo che nei prossimi mesi il gruppo di consiglieri non possa diventare più numeroso".

"In generale l’entusiasmo per 'Cambiamo con Toti' nella nostra provincia - termina Di Meco - è in costante crescita, vengo contattato quotidianamente da politici e cittadini che vogliono entrare a far parte di questa grande squadra capitanata dal Presidente Giovanni Toti. Il nostro movimento è in costante crescita e diventerà sempre di più un punto di riferimento per i moderati a livello nazionale".