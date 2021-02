Governo Draghi, il commento di Berrino (FdI): “No alla fiducia, ma sì ai provvedimenti propositivi per l’Italia” (Video)

A ‘2 Ciapetti con Federico’ l’assessore regionale Gianni Berrino ha parlato anche in qualità di rappresentante locale di Fratelli d’Italia. La nomina del nuovo governo Draghi ha visto FdI come unica forza di opposizione, in attesa di chi uscirà dai partiti attualmente di maggioranza.



Intervistato dal nostro Federico Marchi, Berrino ha così commentato l’insediamento del nuovo esecutivo e la posizione del partito: “Sono orgoglioso della scelta di Giorgia Meloni di rimanere fiori con un’opposizione propositiva. Abbiamo già consegnato sei schede a Mario Draghi con le nostre proposte, non voteremo la fiducia ma tutti quei provvedimenti che consideriamo propositivi per l’Italia. Sarebbe stato impossibile andare al governo con Pd e Cinque Stelle, ho la maglietta ‘Mai con Pd e Cinque Stelle’ a casa e la voglio indossare ancora. Sono convinto che alcuni ministri che hanno fallito nel primo governo non possano fare bene in questo. Spero che il governo Draghi faccia quello che il governo Conte non ha fatto”.

Le dichiarazioni di Gianni Berrino