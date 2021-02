Parcheggio nella buca delle palme ad Arma di Taggia: i lavori pronti a ripartire a marzo

Nei primi giorni di marzo riprenderanno i lavori per il completamento del posteggio nella buca delle palme nel centro di Arma di Taggia. Il cantiere è fermo già da due mesi per via di una variante progettuale in attesa di approvazione della soprintendenza perchè sotto vincolo paesaggistico.

L'iter della pratica viene regolarmente seguito dall'ufficio lavori pubblici e dall'assessore Espedito Longobardi che assicura l'intenzione di far ripartire il cantiere con l'inizio del nuovo mese. Rispetto al progetto iniziale, la variante, presentata alcune settimane fa, è stata formulata per ottenere una migliore fruibilità degli spazi sul nuovo piano. Al posto della tettoia in pergolato prevista in prima battuta, il Comune punta al posizionamento di un impianto di illuminazione particolare che valorizzi questo spazio. A questo si aggiungono anche una pavimentazione di pregio e delle essenze che delimiteranno il perimetro del posteggio. La modifica servirà nell'ottica di poter sfruttare il nuovo piano per ospitare eventi e manifestazioni.