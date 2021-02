Target: la storia del Frantoio Sant’Agata, “Piccoli produttori di grande qualità dal 1827” (Video)

Una storia nata nel 1827 quella del Frantoio Sant’Agata, i fratelli Mela iniziarono a produrre l’olio extravergine d’oliva spremendo le dolci e saporite olive taggiasche con l’ausilio di un piccolo torchio a pietra nel borgo di Sant’Agata, la tradizione è stata portata poi avanti per sette generazioni.

Oggi questo tipo di pressa è stata sostituita da nuove tecnologie, macchinari e metodi di produzione moderni che hanno reso nel corso degli anni il frantoio sempre più innovativo. Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato tante ricette, quelle più tipiche come l’oliva taggiasca in salamoia, il pesto ligure e il paté di olive e quelle più recenti come i carciofi sott’olio, le creme d’olive e basilico e le creme d’olive e limone.

Massimo riconoscimento dalla Camera di Commercio “Ercole Olivario” con la classificazione “fruttato” per il loro olio, premio della fiera del paese “Olive Oil of the World”, Oscar per l’oliva e tanti altri premi e riconoscimenti importanti hanno spalancato le porte all’azienda, rendendola sempre più conosciuta anche all’estero.

La qualità dei prodotti del Frantoio costantemente elevata è apprezzata dagli amanti della cucina mediterranea dalla Francia alla Germania, dal Giappone al Nord America, oltre che da famosi chef e dai migliori rivenditori di specialità gastronomiche.

Il frantoio è legato anche al Festival di Sanremo con un olio taggiasco dai sapori che oscillano, proprio come le note musicali. In un periodo così difficile l’azienda ha sviluppato uno shop online per portare i prodotti sulla tavola dei loro clienti, anche dei più lontani.