Tennis: il 24enne Luca Tommasetto si aggiudica il Torneo 'open' del TC Sanremo

Il 24enne Luca Tommasetto (class.2.1) in forza al TC Nuova Casale ha iscritto il proprio nome e cognome nell'albo d'oro del Torneo "open" di singolare maschile, cui hanno partecipato sui campi di corso matuzia 114 "racchette" nel periodo 11-21 febbraio (nella foto di Eduardo Raneri vediamo il vincitore a sinistra con la maglia rossa).



Punteggio della finale 6-4 7-6 1h e 50 minuti di bel gioco. In semifinale sono usciti tra gli applausi i due giocatori di origine argentina Juan Pablo Paz (class. 2.2) portacolori del Tennis Sanremo superato da Tommasetto con il punteggio 6-3 6-0 e J.Bautista Otegui (class.2.3) della Stampa Sporting Torino sconfitto da Campo per 7-5 6-3.

Alla semplice cerimonia di premiazione con il Presidente del Circolo Riccardo Civarolo ed il vice sig.Settimio sono intervenuti l'Assessore al turismo della Città dei fiori ed il rappresentante della Federtennis Silvano Martella.