Sci: nel Gigante, ottime prestazioni fra gli Allievi maschili di Francesco Parodi del Val Vermenagna sci club

Procede la marcia verso le finali regionali di Bardonecchia, per i giovani sciatori imperiesi del circuito piemontese. Domenica a Limone Piemonte è stato il gigante protagonista, con ottime prestazioni fra gli Allievi maschili di Francesco Parodi del Val Vermenagna sci club.



Fra i ragazzi sugli scudi Lucia Isnardi, sesta assoluta di categoria, e Lantrua Francesco e Cuzzilla Valeria, in continua crescita, sempre per lo Sci Club di Marta Bassino. Da sottolineare l’ottimo terzo posto fra i ragazzi di Jacopo Acquarone, nipote del famoso Luciano Acquarone, trasferitosi a Limone per poter allenarsi ancora più assiduamente. Insomma una giornata ricca di buoni risultati per i giovani atleti della nostra provincia, che fuori regione, tengono alto il nome dei liguri, non solo marinai, ma anche ottimi sciatori.