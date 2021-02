Coronavirus: in provincia di Imperia record di nuovi contagiati (90), aumentano anche i ricoverati

I dati forniti questo pomeriggio da Regione Liguria testimoniano l’impennata di casi in provincia di Imperia dove i nuovi contagiati sono 90 (il dato più alto in regione), per un totale di 1.138 attualmente positivi. In aumento anche i ricoverati che, al momento, sono 111, 5 dei quali in terapia intensiva. All’ospedale ‘Borea’ di Sanremo si registra anche la morte di un uomo di 86 anni.

In Liguria i nuovi positivi sono 266 a fronte di 2.768 tamponi effettuati.

Prosegue anche la campagna vaccinale. In Asl1 nelle ultime 24 ore ne sono stati somministrati 240, mentre in Liguria sono stati 804.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 899.281 (+2.768)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 88.985 (+1.781)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 75.774 (+266)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.792 (+9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.138 (+90)

Savona 1.001 (+81)

Genova 2.612 (+68)

La Spezia 724 (+27)

Residenti fuori regione o estero 125

Altro o in fase di verifica 192

Totale 5.792

Ospedalizzati: 570 (+8); 54 in terapia intensiva

Asl 1 111 (+4); 5 in terapia intensiva

Asl 2 81 (+3); 9 in terapia intensiva

San Martino 137; 22 in terapia intensiva

Galliera 35 (+1); 1 in terapia intensiva

Gaslini 1

Asl 3 Villa Scassi 75 (+4); 4 in terapia intensiva

Asl 3 Colletta 0 (-1)

Asl 4 Sestri Levante 35 (+1); 8 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 89 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6

Isolamento domiciliare: 4.320 (+45)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 66.409 (+253)

Deceduti: 3.573 (+4); un uomo di 86 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 2.615

Asl 2 1.060

Asl 3 1.310

Asl 4 319

Asl 5 676

Totale 5.980

Dati vaccinazioni 21/2/2021

Consegnati: 147.950

Somministrati: 101.284

Percentuale: 68%

Asl 1 13.275 dosi effettuate; 5.950 richiami; 240 oggi

Asl 2 17.997 dosi effettuate; 7.248 richiami; 0 oggi

Asl 3 26.303 dosi effettuate; 10.992 richiami; 180 oggi

Asl 4 10.353 dosi effettuate; 4.051 richiami; 0 oggi

Asl 5 11.817 dosi effettuate; 4.059 richiami; 384 oggi

Galliera 3.545 dosi effettuate; 1.455 richiami; o oggi

Gaslini 5.838 dosi effettuate; 2.234 richiami; 0 oggi

San Martino 10.229 dosi effettuate; 4.106 richiami; 0 oggi

O.E.I. 1.123 dosi effettuate; 509 richiami; 0 oggi

Totale 100.480 dosi effettuate; 40.604 richiami; 804 oggi