Contagi record a Ponente, Toti: “Prima di prendere decisioni nostre vogliamo capire che cosa farà il governo”

Nel consueto punto serale il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto accenno anche alla situazione dei contagi a Ponente con la Asl1 che oggi presenta il record di contagiati in regione.



Toti ha fatto chiaro riferimento al nuovo esecutivo: “Capiamo che cosa vorrà fare il governo prima di prendere decisioni nostre in merito alla zona di confine con la Francia”. In Costa Azzurra, infatti, la situazione dei contagi è nuovamente critica ma il mancato rispetto delle norme e i pochi controlli al confine stanno portando a un innalzamento dei positivi anche in provincia di Imperia, specie nella zona di Ventimiglia.

Nelle prossime ore, quindi, o da parte del governo o da parte dell’amministrazione regionale arriveranno disposizioni per limitare i potenziali contagi legati all’emergenza in Costa Azzurra.