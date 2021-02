Un'allieva di 'Alma percorso vocale' del Bahama Star in semifinale al concorso nazionale Sanremo Newtalent 2021

“Una persona semplice e riservata”, così si definisce Emilia Latella, un'allieva di “Alma percorso vocale” uno stage canoro che si tiene al Bahama Star, sviluppato in 8 ore individuali, dove ci si forma a livello vocale sui concetti base del canto: respirazione, intonazione, interpretazione e uso del diaframma.

Emilia Latella lavora al Bahama Star e grazie alle sue qualità canore ha provato a mettersi in gioco per passione partecipando ai corsi tenuti da Alex Penna, titolare del locale di valle Armea. Dopo quattro anni di preparazione e sacrifici si ritrova in semifinale al concorso nazionale Sanremo Newtalent 2021.

Emilia è una cantante in possesso di una voce decisamente calda e partecipe, armata solo di grande passione per il canto ed una predisposizione naturale. Un percorso iniziato quasi per gioco si sta trasformando in un'avventura che potrà riservare grandi sorprese. Emilia Latella si esibirà martedì 2 marzo presso Casa Sanremo con una interpretazione del brano “Quando l'amore se ne va” di Edoardo De Crescenzo!