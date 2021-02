Un Talk Show in prima serata per il lancio del cortometraggio imperiese ‘La Libellula’

Giovedì prossimo, ‘in prima serata’ come si diceva una volta, si potrà seguire in diretta Facebook e Youtube il lancio del cortometraggio ‘La Libellula’, evento organizzato dal Centro Pastore di Imperia con la collaborazione di Radio Grock.

“‘La Libellula’ – si spiega nel comunicatp - è una produzione video interamente realizzata dagli allievi dei tre corsi di qualifica professionale compresi nel progetto ‘La Riviera dei Fiori va in scena’ del Centro Pastore e di SEI-CPT:

- Corso per Aiuto Regista

- Corso per Tecnico Luci

- Corso per Fonico/Tecnico del suono

42 allievi che hanno potuto usufruire gratuitamente dei corsi grazie alla Misura ‘Cultura in formazione’, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e fortemente voluta dall’Assessore Regionale Ilaria Cavo per dotare anche il nostro territorio di specialisti del settore, pronti a lavorare per le produzioni estere o extra-regionali che spesso utilizzano lo splendore della Liguria come location per i loro set cinematografici, pubblicitari o documentaristici.

I tre corsi prevedevano, oltre alla parte teorica e allo stage in aziende del settore, anche la realizzazione di un cortometraggio come project-work comune. Dopo un bando per un concorso di idee per impostare la sceneggiatura, vinto da Elisa Tandurella, i ragazzi dei tre corsi si sono divisi i compiti per la produzione, guidati da Manuel Stefanolo, regista e direttore della fotografia di Macaia Film e, per la parte sonora, da Giovanni Nebbia di Ithil World Mastering Studio.

Il cortometraggio vede le interpretazioni di attori allievi del Centro di Formazione Artistica di Genova di Luca Bizzarri, diretti dalla regista e docente di recitazione Fiorenza Pieri.

Impreziosiscono il corto anche la canzone finale, scritta da Andrea Brilla e cantata dalla voce fresca e avvolgente della cantautrice imperiese Chiara Ragnini, nonché il tributo al giovane Never Milesi, l’allievo che ha contribuito moltissimo alla fase di post-produzione e che purtroppo ci ha lasciati il 20 maggio 2020, a causa di un tragico incidente.

Le scene del cortometraggio sono state girate presso la biblioteca (ex tribunale) e le strade di Imperia, nonché al teatro Salvini di Pieve di Teco, all’Ospedale di Carità di Taggia, al Palasalute e alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Imperia.

Centro Pastore e SEI-CPT ringraziano gli Enti e le strutture che hanno ospitato i set, in particolare il Comune di Imperia, che ha dovuto anche bloccare per qualche ora il traffico di Piazza De Amicis, e l’Amministrazione Provinciale, che ha messo a disposizione della produzione un gioiello come il teatro Salvini.

‘Con grande piacere e un pizzico di emozione’ commenta Federica Devia, tutor del Centro Pastore ‘vi invitiamo a seguire l'evento online di presentazione, per capire quanto lavoro e quante professionalità sono necessarie per realizzare i pochi ma intensi minuti di un cortometraggio, un eccellente lavoro svolto dai nostri allievi’.

La messa in onda del cortometraggio, sulla pagina facebook e sul canale youtube del Centro Pastore, sarà anticipata da un talk show, condotto da Riccardo Ghigliazza di Radio Grock, che con il suo apprezzatissimo stile saprà coinvolgere tutti i principali protagonisti del progetto.

Appuntamento giovedì 25 febbraio alle ore 20:30. Ecco il link dell’evento https://fb.me/e/6mKUQI5fN”.