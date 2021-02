Il 71° Festival di Sanremo è sempre più vicino: da oggi in città c'è anche Fiorello (Foto)

Si avvicina sempre di più la 'prima' del 71° Festival di Sanremo. Da oggi lo staff è al completo, in città è arrivato anche Fiorello che, insieme all'amico Amadeus, sarà impegnato per tutta la prossima settimana nelle prove per in vista dell'esordio del 2 marzo.

Nelle foto scattate dal nostro Tonino Bonomo lo vediamo all'ingresso dell'hotel Globo, mentre Amadeus, insieme alla moglie Giovanna (anche lei protagonista della prossima edizione), ha scelto la domenica per un'altra passeggiata in città.

Fotogallery by Tonino Bonomo