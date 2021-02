71° Festival di Sanremo: un’altra giornata di prove e controlli, al Teatro Ariston anche Aiello, Gio Evan e Francesca Michielin (Foto)

Massima attenzione all’ingresso, controlli serrati, misurazione della temperatura e tamponi. In questo clima proseguono le prove del 71° Festival di Sanremo al Teatro Ariston. Nelle ultime ore sono arrivati in città tra i quali anche Aiello, Gio Evan e Francesca Michielin.

L’attenzione ai controlli è sempre alta, specie dopo il caso del chitarrista isolato per via del contatto stretto con un positivo.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato altri dei protagonisti della prossima edizione, sempre in attesa della prima uscita di Fiorello.