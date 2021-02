Sanremo: cantiere alle battute finali, entro due settimane via Matteotti avrà un nuovo look (Foto)

Sanremo avrà la sua nuova via Matteotti entro un paio di settimane.

Il cantiere prosegue spedito verso le battute finali che consegneranno al salotto buono della città un nuovo volto, proprio per la settimana del Festival. Non ci sarà il red carpet, non ci sarà la consueta calca davanti all’Ariston, ma Sanremo vuole lo stesso presentarsi all’appuntamento con il suo vestito nuovo.

Come si vede dalle immagini che pubblichiamo, il cantiere è davvero alle fasi finali e, finalmente, tutta via Matteotti sarà uniformata allo stile adottato con l’inizio del progetto ‘Pigna-Mare’. Senza dimenticare il nuovo look di piazza Borea d’Olmo e via Mameli oltre alla pavimentazione rossa davanti al teatro Ariston. Il tutto in tempo per il 71° Festival di Sanremo.