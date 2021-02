Somministrazione vaccino anti-covid alle persone più fragili, la lettrice Daniela è d'accordo con Marco Tron

"Mi associo all’appello rivolto dal signor Marco Tron a Regione Liguria, per ribadire la necessità di attribuire effettiva priorità, nella fase vaccinale in corso, ai soggetti fragili ed a coloro che li accudiscono (care giver, familiari), provvedendo alla loro vaccinazione contestualmente a quella dei soggetti ultraottantenni. Ció, al fine di evitare che, di fatto, queste persone finiscano in coda all’attuale fase vaccinale, attuando una grave e ingiustificata discriminazione nei loro confronti.

Daniela Barisone".