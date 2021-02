La See Kom di domenica apre la stagione ciclistica in Liguria: prima edizione del nuovo format

La stagione ciclistica della provincia di Imperia e della Liguria inizia domenica a Imperia dove va in scena la prima edizione di un format ciclistico tutto nuovo.

A causa della pandemia che impone numerosi restrizioni, la Blu di Mare-Circolo Parasio Asd grazie alla collaborazione con ente di promozione sportiva C.S.A.In, ha ideato una manifestazione che consente di mantenere tutti gli standard di sicurezza dell'attuale DCPM dando la possibilità a chiunque voglia avvicinarsi al ciclismo e poter sfidare loro stessi. La partenza della manifestazione sarà dalle 8 presso il parcheggio del Conad di Caramagna e il termine ultimo per arrivare al traguardo sarà alle 19.



Per partecipare è obbligatorio installare una app sul proprio smartphone per poter validare il proprio percorso e per effettuare l'iscrizione che sarà possibile solo online.

Come illustrato sul sito, in base alla distanza scelta, ci saranno dei punti di controllo da sbloccare con il proprio cellulare.



Grazie a questo sistema tutta la manifestazione può essere effettuata in solitaria o comunque in piccoli gruppi a distanza di sicurezza, inoltre vengono premiate le società che con i loro atleti porteranno a casa più chilometri pedalati dando quindi la possibilità di gustarsi il nostro territorio in tutta tranquillità e nei tempi più graditi dai ciclisti senza fretta.



“Per i non residenti nel comune che vorranno venire alla partenza in auto sull'autocertificazione dovranno indicare "partecipazione a manifestazione di interesse nazionale"” dicono gli organizzatori.



Per iscrizioni e informazioni i siti di riferimento sono: http://www.teambludimare.it/ e https://www.liguriaciclismo.it/ o direttamente dall'app webscorer disponibile per tutte le piattaforme smart