Il possibile ritorno in campo dell'Eccellenza è un tema che sta facendo particolarmente discutere gli addetti ai lavori.

Il presidente dell'Ospedaletti, Luca Barbagallo, ha espresso tramite i canali ufficiali orange il proprio punto di vista, sottolineando come un contributo economico da parte della Federazione sia a questo punto necessario per compensare le spese mediche per l'applicazione dei protocolli.